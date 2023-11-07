В отношении мужа и жены из Юрьев-Польского района возбуждено уголовное дело.

В отношении мужа и жены из Юрьев-Польского района возбуждено уголовное дело. 48-летних супругов обвиняют в мошенничестве при получении государственных выплат. Об этом сообщила УМВД России по Владимирской области.Правоохранители выяснили, что парочка предоставила в местный отдел соцзащиты населения недостоверные сведения о доходах и стала получать субсидию на оплату ЖКХ. За несколько лет гражданам было выделено свыше 135 тыс. рублей.В настоящий момент супруги находятся под подпиской о невыезде.