Уникальная звонница из семи колоколов была установлена на Соборной площади во Владимире в День...

Уникальная звонница из семи колоколов была установлена на Соборной площади во Владимире в День народного единстваТакже на Соборной площади была установлена уникальная звонница из семи колоколов. Это точные копии самых известных "православных голосов".Духовная акция прошла при поддержке Фонда преподобной Ефросинии Московской и международного союза православных звонарей. Колокола изготовлены по старинным образцам в мастерской Ильи Дроздихина. На звоннице можно было увидеть и репродукции дореволюционных колоколов. Опыт предков звонари используют и сегодня. Гости праздника могли услышать разнообразные колокольные звоны и попробовать себя в роли звонаря.Вячеслав Перфилов, старший звонарь колокольной мастерской Ильи Дроздихина:- Мы все это бережно снимали, воссоздавали. По этим лекалам мы уже создавали современные колокола, они уже, конечно, обладают исключительной технологичной способностью, блестящие, звенящие, но при этом, конечно, уже сохраняют тот накопленный опыт металлургии в колокольном деле.