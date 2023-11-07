Художественный руководитель Малого театра собирался на работу. Ему резко стало плохо. Как сейчас себя чувствует госпитализированный Юрий Соломин – узнали СМИ.

Художественный руководитель Малого театра собирался на работу. Ему резко сталоплохо. Как сейчас себя чувствует госпитализированный Юрий Соломин – узнали СМИ.Как гром среди ясного неба прозвучалаинформация об экстренной госпитализации народного артиста. По данным , упавшего безсознания пожилого мужчину экстренно госпитализировали в столичную клинику. Благодаряслаженным действиям врачей, Юрий Соломин пришел в себя. Что же случилось с ним?Известно, что худрук Малого театрасобирался на работу. Он вышел к машине и упал без сознания. Близкие, которыенаходились с 88-летним актером рядом, незамедлительно вызвали "скорую". СейчасЮрий Соломин по-прежнему находится под наблюдением специалистов."Ему сделали КТ, МРТ и другиеобследования, и они никакого инсульта не показали. У него просто резко скакнулодавление, и от этого он потерял сознание", – прокомментировали близкиесостояние артиста.Стоит отметить, несмотря на солидныйвозраст, Юрий Соломин продолжает работать. С 2019 года он являетсяхудожественным руководителем Малого театра. За свою жизнь актер сыграл вдесятках постановок. Ставил спектакли на классические произведенияотечественных и зарубежных авторов. Его роли в кино обычно яркие инезабываемые.Юрий Соломин состоялся и какталантливый режиссер. Он ставил не только спектакли, которые пользовалисьуспехом у зрителей, но и работал в качестве кинорежиссера. В 2015 году актеранаградил президент России орденом "За заслуги перед Отечеством". Дочь Дарья ивнучка Александра 88-летнего деятелякультуры не пошли по его стопам. Женщин больше заинтересовала музыка. Они сталипианистками. Правнуки Юрия Соломина Федор и Юрий с профессией пока неопределились, но уже готовы попробовать себя на сцене.