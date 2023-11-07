Художественный руководитель Малого театра собирался на работу. Ему резко стало
плохо. Как сейчас себя чувствует госпитализированный Юрий Соломин – узнали СМИ.
Художественный руководитель Малого театра собирался на работу. Ему резко стало
плохо. Как сейчас себя чувствует госпитализированный Юрий Соломин – узнали СМИ.
Как гром среди ясного неба прозвучала
информация об экстренной госпитализации народного артиста. По данным , упавшего без
сознания пожилого мужчину экстренно госпитализировали в столичную клинику. Благодаря
слаженным действиям врачей, Юрий Соломин пришел в себя. Что же случилось с ним?
Известно, что худрук Малого театра
собирался на работу. Он вышел к машине и упал без сознания. Близкие, которые
находились с 88-летним актером рядом, незамедлительно вызвали "скорую". Сейчас
Юрий Соломин по-прежнему находится под наблюдением специалистов.
"Ему сделали КТ, МРТ и другие
обследования, и они никакого инсульта не показали. У него просто резко скакнуло
давление, и от этого он потерял сознание", – прокомментировали близкие
состояние артиста.
Стоит отметить, несмотря на солидный
возраст, Юрий Соломин продолжает работать. С 2019 года он является
художественным руководителем Малого театра. За свою жизнь актер сыграл в
десятках постановок. Ставил спектакли на классические произведения
отечественных и зарубежных авторов. Его роли в кино обычно яркие и
незабываемые.
Юрий Соломин состоялся и как
талантливый режиссер. Он ставил не только спектакли, которые пользовались
успехом у зрителей, но и работал в качестве кинорежиссера. В 2015 году актера
наградил президент России орденом "За заслуги перед Отечеством". Дочь Дарья и
внучка Александра 88-летнего деятеля
культуры не пошли по его стопам. Женщин больше заинтересовала музыка. Они стали
пианистками. Правнуки Юрия Соломина Федор и Юрий с профессией пока не
определились, но уже готовы попробовать себя на сцене.