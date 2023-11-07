Лобовое столкновение на трассе во Владимирской области унесло жизнь двух человек.

Авария произошла рано утром, 6 ноября, в Вязниковском районе Владимирской области.ДТП произошло из-за выезда на встречную полосу. Как сообщили в УМВД России по Владимирской области, на десятом километре автодороги «Никологоры-Степанцево-Симонцево» произошло лобовое столкновение двух легковых машин. 66-летний водитель автомобиля «Лада Гранта» при обгоне выехал на полосу встречного движения и врезался в «Хендай Лантра», которым управлял 44-летний водитель.В результате аварии оба водителя от полученных травм скончались на месте аварии, пассажиры были доставлены в больницу.