В Киржаче Владимирской области состоялось официальное открытие площади купцов Соловьёвых, реконструкция которой осуществлялась в рамках реализации национального проекта «Жильё и городская среда».

В Киржаче Владимирской области состоялось официальное открытие площади купцов Соловьёвых, реконструкция которой осуществлялась в рамках реализации национального проекта «Жильё и городская среда». Об этом губернатор 33-го региона Александр Авдеев рассказал в своём .Теперь на площади появились новая тротуарная плитка, арт-объекты и зона для детских игр. Также здесь оборудовали современное освещение. «Даже поздней осенью площадь выглядит более опрятной. Озеленение и тёплый сезон добавят ей нужных красок», – отметил руководитель Владимирской области.Отмечается, что проект благоустройства общественной территории Киржача победил на всероссийском конкурсе 2022 года, в котором финалистами стали ещё 5 проектов из разных районов 33-го региона. Однако площадь купцов Соловьевых удалось благоустроить раньше других.