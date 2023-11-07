Новый сквер и скульптурная композиция располагаются рядом с музеем «Ковров – город оружейной славы». Общественное пространство и мемориал торжественно открыли в День народного единства. В

Новый сквер и скульптурная композиция располагаются рядом с музеем «Ковров – город оружейной славы». Общественное пространство и мемориал торжественно открыли в День народного единства. В бронзовой композиции увековечены имена великих советских конструкторов. Сейчас их пять: Владимир Фёдоров, Василий Дегтярёв, Сергей Симонов, Семён Владимиров и Георгий Шпагин. Скоро к ним установят еще одну скульптуру – Пётра