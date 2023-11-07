В мэрии города Владимира рассказали, когда планируют завершить ремонтные работы в школе...

В мэрии города Владимира рассказали, когда планируют завершить ремонтные работы в школе №1Стальная кровля готова только на 30 процентов, а к ремонту кирпичной кладки и водосточной систем не приступали вовсе. Прокуратура региона возбудила дело об административном правонарушении в отношении подрядчика, который занимается ремонтом крыши многострадальной школы № 1 города Владимира.Напомним, историческому зданию больше полутора столетий. У школы № 1 - официальный статус памятника. Здание-объект культурного наследия регионального значения.Как отмечают в прокуратуре, "несмотря на длительность существования проблемы", деньги мэрия выделила только в конце июля. Договор был заключен с АО "Владимирреставрация". Стоимость контракта - 8 миллионов рублей. Срок исполнения- до 1 ноября. Подрядчику вменяют бездействие. Завершение ремонта- на контроле надзорного ведомства. Как сообщили "Вестям" во владимирской мэрии, сегодня утром на объекте побывали прокурор областного центра Алексей Грошенков и глава областной столицы Дмитрий Наумов. Они встретились с подрядчиком и педколлективом. 5 классов в школе № 1 по-прежнему остаются на дистанте. Когда планируют завершить работы? Этот вопросы мы адресовали гендиректору компании-подрядчика.Владимир Кислов, генеральный директор АО "Владимирреставрация":- Работы будут завершены по этому контракту до конца ноября. К сожалению, немного затянули сроки, и это связано, в основном, с погодными условиями. К сожалению, весь октябрь были дожди очень сильные. Работы в том режиме, в котором планировалось, проводить было просто невозможно. Сейчас погода вроде налаживается, поэтому до конца ноября мы готовы всё выполнить.