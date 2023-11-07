Дом №17 в селе Лиственный стал жертвой мощного пожара. Огонь распространился на площадь 120 квадратных метров, сообщили в пресс-службе МЧС по Владимирской области. Пламя отправились тушить 6

Дом №17 в селе Лиственный стал жертвой мощного пожара. Огонь распространился на площадь 120 квадратных метров, сообщили в пресс-службе МЧС по Владимирской области. Пламя отправились тушить 6 пожарных на двух машинах. Судя по фото, огонь нанес дому сильный ущерб. Однако кроме постройки больше никто не пострадал – информации о погибших и пострадавших нет. О причинах