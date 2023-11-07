Как сообщают в УМВД, 48-летние супруги из Юрьев-Польского указали недостоверные сведения в отделе соцзащиты. В документах злоумышленники специально приуменьшили размер дохода. В результате

Как сообщают в УМВД, 48-летние супруги из Юрьев-Польского указали недостоверные сведения в отделе соцзащиты. В документах злоумышленники специально приуменьшили размер дохода. В результате махинаций муж и жена несколько лет получали субсидию на оплату ЖКХ, таким образом, похитив у государства более 135 тысяч рублей. О преступлении узнали в полиции, на супругов возбудили уголовное дело о мошенничестве