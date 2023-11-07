Певица и бывшая солистка поп-группы ВИА Гра Анна Седокова прервала молчание и вышла на связь со своими фанатами. Артистка рассказала о поездке на необитаемый остров.

Певица и бывшая солистка поп-группы "ВИА Гра"" Анна Седокова прервала молчание и вышла на связь со своими фанатами. Артистка рассказала о поездке на необитаемый остров.Многие поклонники популярной звезды уж было начали переживать за ее длительное отсутствие в блоге. Однако, как оказалось, певица принимала участие в проекте "Последний герой". Накануне Седокова объявилась после тяжелых испытаний.Артистка вышла на связь с подписчиками своей страницы в социальных сетях и поделилась впечатлениями от поездки, рассказав фанатам, что во время съемок ей пришлось несладко. Против своей воли певице довелось сесть на диету и употреблять в пищу лишь 100 граммов риса в день, а также отказаться от каких-либо косметических средств, включая даже зеркала и расческу. Ко всему прочему, по правилам проекта Анна Седокова не могла общаться со своими родными и близкими.40-летняя звезда сцены также сообщила, что в рамках шоу "Последний герой" ей доводилось спать под открытым небом буквально на мешке из-под мусора, в том числе и когда в джунглях шел дождь. Примечательно еще и то, что личных вещей у артистки было не так много, и они все помещались в один небольшой рюкзак.Подводя итоги столь экстремального времяпрепровождения, Анна Седокова порассуждала на тему счастья и как мало оказывается для него нужно. По ее наблюдениям, обществу очень много дано того, что просто не замечается в череде ежедневной рутины.