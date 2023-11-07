Во время проведения специальной военной операции погиб житель сала Давыдово Владимирской области Андрей Жаренов.

Во время проведения специальной военной операции погиб житель сала Давыдово Владимирской области Андрей Жаренов. Об этом сообщила администрации Камешковского района.Боец вступил добровольцем в штурмовой отряд и до конца исполнил свой воинский долг. Он умер в октябре 2023 года в Макеевке.Андрея Жаренова похоронили на сельском кладбище. В последний путь храброго солдата провожали родные, близкие и друзья. Земляки выражают искренние соболезнования семье военнослужащего.