Построят поликлинику в микрорайоне Заклязьменский на средства из областного бюджета

Новое здание филиала Центральной поликлиники построят в Заклязьменском микрорайоне на Судогодском шоссе.Строительство планируется на 2024-2025 годы, деньги выделят из областного бюджета.В медучреждении в две смены будут работать взрослое и детское отделения, каждое из которых сможет принять 400 и 150 посещений в день. Планируется открытие терапевтического и диагностического кабинетов, рентгенологического отделения и кабинеты восстановительного лечения.Потребность в постройке нового медицинского учреждения объясняется увеличением количества жителей микрорайона.