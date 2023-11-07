На отрытом чемпионате и первенстве стран ШОС по кикбоксингу владимирские спортсмены завевали 3 золотые и 1 бронзовую медали.

На отрытом чемпионате и первенстве стран ШОС по кикбоксингу владимирские спортсмены завевали 3 золотые и 1 бронзовую медали. Об этом сообщила регионального Минспорта.Мероприятие проходило в городе Раменское Московской области и собрало свыше 700 бойцов из 16 государств. Первые места в своих категориях заняли представители Владимирской области Денис Жаворонков, Арсений Жильцов и Елена Охапкина. Наш земляк Егор Пешков завоевал почётное третье место.Владимирцы внесли существенный вклад в победу сборной России, которая стала лидером общекомандного зачёта.