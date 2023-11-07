Школа – это место, где подрастающее поколение проводит значительную часть своего времени. Атмосфера в образовательном учреждении играет важную роль в формировании личности ребенка, его отношения к окружающему миру и становлении психологических навыков.

Школа – это место, где подрастающеепоколение проводит значительную часть своего времени. Атмосфера вобразовательном учреждении играет важную роль в формировании личности ребенка,его отношения к окружающему миру и становлении психологических навыков.О влиянии школы на развитие детей рассказывает Анастасия Чистякова — методолог, предприниматель, основатель онлайн-школы "Bumblebee", автор и ведущая онлайн-курсов.Школа и формирование психики: основныефакторыШкольная среда может оказывать какпозитивное, так и негативное воздействие на психологическое состояние ребенка. Чтои как именно в учебном заведении влияет на внутренний мир детей?Отношение учителей и одноклассниковПедагоги и одноклассники — это люди, скоторыми ребенок ежедневно встречается на занятиях. Их положительное отношениеможет повысить самооценку, укрепить уверенность в себе и мотивацию к учебе.Негативные же проявления со стороны сверстников и учителей, наоборот, легко приводят кразвитию комплекса неполноценности и ухудшению психического благополучия.Любая несправедливость со стороны учителя,осуждение личности и поступков ребенка вместо внимательного разбора ситуацииможет вызвать серьезные последствия: тревожность и моральные травмы. Случаетсяи обратная история, когда педагоги расхваливают "любимчиков", необоснованноповышая их самооценку.Пример. Андрей был очень скрытным и замкнутым ребенком. Однако после того как учительначал поощрять его достижения, а одноклассники установили с ним дружескоеобщение, мальчик стал проявлять больше уверенности в своих знаниях, активнееучаствовать в обсуждениях на уроках и даже выступать на школьных мероприятиях.Учебная программа и методы обученияЭффективная педагогическая методика идоступная подача информации также действуют на психологическое развитие иуспехи ребенка. Интересные и понятные для детей материалы и активные формыобучения обеспечивают формирование познавательных способностей и расширениеинтеллектуального кругозора школьника. Это создает положительную мотивацию истремление к новым знаниям.Пример. В школе, где учится Алиса, применяются интерактивные образовательныеметоды, такие как ролевые игры и проектная деятельность. Благодаря современнымприемам, у девочки развилась способность к креативному мышлению, она научиласьрешать проблемы и работать в команде.Культура, дисциплина и правила в школеОбщая атмосфера и культурные традициииграют важную роль в создании у учеников правильного настроя. Оптимальнаясреда, где присутствует поддержка, доверие и уважение, способствует развитию эмоциональной стабильности и социальныхнавыков.Негативный фон, характеризующийсяпостоянными конфликтами, насилием и дискриминацией, может плохо сказаться наздоровье ребенка и вызвать у него сильные переживания, тревогу и депрессию.Проблема в том, что детская психика не отличается устойчивостью. Она подверженасильному давлению окружения, в том числе и в школьных стенах.Спокойствие, сосредоточенность,инициативность детей сильно зависят как от преподавателей, так и отодноклассников. Особенно разрушительным может быть буллинг. Вносят свою лепту иоценки за работу, как очень строгие, так и слишком снисходительные.Еще одно испытание — публичные выступленияу доски или на мероприятиях. Кому-то это покажется легкой задачей, но длянекоторых является настоящим стрессом. Промахи и ошибки на виду у всего классамогут надолго отбить желание проявлять активность на уроках.Не каждый взрослый способен на такиеподвиги, не говоря уже о чувствительных детских натурах. Страх, волнение,угнетенное состояние, уныние — вот набор эмоций, который испытывает ученикпосле насмешек сверстников. В большинстве случаев эти встряски оставляют глубокийслед в детском сознании даже при удачном выступлении.Важна поддержка родителейОт неприятностей и опасностей во времяучебы не застрахован ни один школьник, поэтому родителям нужно регулярнообщаться с сыном или дочерью, чтобы быть в курсе событий.Что еще можно посоветовать взрослым?Отложить на пару часов свои дела и задуматься, как ваш ребенок воспринимаетшкольную обстановку, не изменились ли его поведение, настроение и привычки. Отсегодняшних впечатлений во многом зависят его дальнейшее обучение, тяга кзнаниям, внутренний комфорт.Именно школьные годызакладывают фундамент будущих успехов человека: станет ли он счастливым илибудет страдать от комплексов и вечных сомнений. Поэтому роль школы и всех ееучастников в создании благоприятной и поддерживающей среды трудно переоценить.