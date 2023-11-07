Во Владимире пойдет под суд за растрату бывший начальник юридического института ФСИН. Заместителем...

Во Владимире пойдет под суд за растрату бывший начальник юридического института ФСИН.Заместителем прокурора области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего начальника Владимирского юридического института ФСИН России Василия Понкратова.В ходе следствия установлено, что в период с марта 2021 года по июль 2022 года обвиняемый, используя свое служебное положение, путем дачи незаконных указаний подчиненным водителям института, неоднократно использовал закрепленные за ним служебные автомобили для поездок в личных целях за пределы Владимирской области.В результате Понкратов растратил вверенное ему имущество института – бензин на общую сумму более 48 тысяч рублей, сообщила пресс-служба Владимирской области.Причиненный ущерб он возместил в полном объеме, однако вину в растрате с использованием служебного положения преступления не признал.Уголовное дело предстоит рассматривать Фрунзенскому районному суду г. Владимира.Напомним, что 7 сентября 2020, в режиме видеоконференции начальник управления кадров ФСИН России генерал-майор внутренней службы Александр Матвеенко представил нового начальника - Василия Александровича Понкратова - руководителям подразделений образовательной организации.Мы также писали о бывшем начальнике ВЮИ Сергее Бабурине, который признан виновным в превышении должностных полномочий - он получил полтора года условно.Кроме того, приговор вынесен бывшему декану факультета и начальнику ФКОУ ВПО ВЮИ ФСИН России генерал-майору внутренней службы в отставке Валерию Морозову.