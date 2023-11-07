Это обнаружилось в ходе проверки соблюдения природоохранного законодательства в деятельности МУП «Владимирводоканал». Оказалось, что по вине предприятия содержание химических веществ в

Это обнаружилось в ходе проверки соблюдения природоохранного законодательства в деятельности МУП «Владимирводоканал». Оказалось, что по вине предприятия содержание химических веществ в реке превышает норму. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры. «Владимирводоканал» использует очистные сооружения в микрорайоне Оргтруд Владимира, куда поступают стоки от жителей и предприятий микрорайона, которые сбрасываются в Клязьму. Очистка сточных вод, судя по