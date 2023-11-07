Медучреждение построят на Судогодском шоссе в районе домов № 43 и 51 А, сообщили в региональном Минздраве. Здание поликлиники будет размером более 4,5 тысяч квадратных метров, в нем разместятся

Медучреждение построят на Судогодском шоссе в районе домов № 43 и 51 А, сообщили в региональном Минздраве. Здание поликлиники будет размером более 4,5 тысяч квадратных метров, в нем разместятся кабинеты восстановительного лечения, клинико-диагностическая лаборатория, консультативные, лечебные, диагностические кабинеты и помещения, а также рентгенологическое отделение. Взрослую поликлинику смогут посещать до 200 пациентов в день, а детскую