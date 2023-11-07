В текущем году средняя зарплата земляков составила больше 50 тыс. рублей, что на 15% выше аналогичного прошлогоднего показателя.

В текущем году средняя зарплата земляков составила больше 50 тыс. рублей, что на 15% выше аналогичного прошлогоднего показателя. Об этом сообщили региональные СМИ со ссылкой на данные Владимирстата.Аналитики пришли к выводу, что в 2023 году доходы работающего населения повышались буквально каждый месяц. В августе средняя зарплата добралась до отметки в 51143 руб. Для сравнения: годом ранее она равнялась 45523 руб.Одновременно специалисты Владимирстата отмечают и серьёзное отличие зарплат в разных сферах. Так, среди наиболее высокооплачиваемых является труд финансистов и чиновников. Самые низкие доходы у работников общепита.