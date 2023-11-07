Отделение открыли на базе городской больницы №6

В городской больнице №6 в Юрьевце открыли отделение для лиц старше 60 лет вместимостью до 15 коек.В рамках нацпроекта «Развитие здравоохранения Владимирской области» из областного бюджета были направлены 5,5 млн рублей, из них 2,9 млн распределили на капремонт и 2,6 млн - на закупку 33 единиц медицинского оборудования.На данный момент в гериатрическое отделение уже поступили 5 человек, также очереди на госпитализацию ожидают пациенты из ГБК №5 и Центральной поликлиники Владимира.