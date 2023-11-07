Отделение открыли на базе городской больницы №6
В городской больнице №6 в Юрьевце открыли отделение для лиц старше 60 лет вместимостью до 15 коек.
В рамках нацпроекта «Развитие здравоохранения Владимирской области» из областного бюджета были направлены 5,5 млн рублей, из них 2,9 млн распределили на капремонт и 2,6 млн - на закупку 33 единиц медицинского оборудования.
На данный момент в гериатрическое отделение уже поступили 5 человек, также очереди на госпитализацию ожидают пациенты из ГБК №5 и Центральной поликлиники Владимира.