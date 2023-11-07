Во Владимирской области произошло сразу два серьезных ДТП за минувшие выходные, есть...
Во Владимирской области произошло сразу два серьезных ДТП за минувшие выходные, есть погибшие
Полиция региона продолжает изучать обстоятельства смертельного ДТП в Александровском районе. Его жертвами стали 5 человек.
По информации ГИБДД, вечером 4 ноября 25-летний водитель легкового автомобиля выехал на встречную полосу и столкнулся с большегрузом. Погибли сам водитель и 4 его пассажирки: все молодые женщины.
ДТП с участием грузового автомобиля произошло и по дороге на Суздаль. Накануне в районе Павловского 23-летний водитель большегруза не выбрал безопасную дистанцию и въехал во впереди стоящие автомобили. Собрав "паровоз" из пяти машин. В результате аварии на трассе Р-132 медицинская помощь потребовалась водителю и пассажиру "Форда", а также водителю "Лады Калина".