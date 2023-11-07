Во Владимирской области произошло сразу два серьезных ДТП за минувшие выходные, есть...

Во Владимирской области произошло сразу два серьезных ДТП за минувшие выходные, есть погибшиеПолиция региона продолжает изучать обстоятельства смертельного ДТП в Александровском районе. Его жертвами стали 5 человек.По информации ГИБДД, вечером 4 ноября 25-летний водитель легкового автомобиля выехал на встречную полосу и столкнулся с большегрузом. Погибли сам водитель и 4 его пассажирки: все молодые женщины.ДТП с участием грузового автомобиля произошло и по дороге на Суздаль. Накануне в районе Павловского 23-летний водитель большегруза не выбрал безопасную дистанцию и въехал во впереди стоящие автомобили. Собрав "паровоз" из пяти машин. В результате аварии на трассе Р-132 медицинская помощь потребовалась водителю и пассажиру "Форда", а также водителю "Лады Калина".