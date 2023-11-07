Во Владимирской области семья незаконно получила свыше 135 тысяч рублей на оплату ЖКХ.
Они...
Во Владимирской области семья незаконно получила свыше 135 тысяч рублей на оплату ЖКХ.
Они предоставили в районный Отдел социальной защиты населения недостоверные сведения о размере дохода. И таким образом, они обманным путем похитили бюджетные денежные средства – субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг.
В течение нескольких лет злоумышленники незаконно получили от государства в общей сложности более 135 000 рублей, сообщила пресс-служба УМВД по Владимирской области.
В отношении 48-летнего мужчины и его 48-летней жены возбуждено уголовное дело. Они находятся под подпиской .
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