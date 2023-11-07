Во Владимирской области сточные воды сбрасывали в реку Тюряха. Вязниковской межрайонной...

Во Владимирской области сточные воды сбрасывали в реку Тюряха.Вязниковской межрайонной прокуратурой установлено, что сточные воды в поселке Октябрьский попадают на очистные сооружения, после чего сбрасываются в реку Тюряха.При этом, очистка стоков должным образом не производится, вследствие чего происходит загрязнение реки, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.МУП «Ресурсы Вязниковского района», ответственное за эксплуатацию объекта, межрегиональным управлением Росприроднадзора по Ивановской и Владимирской областям неоднократно привлекалось к административной ответственности, отметили в надзорном ведомстве.Прокурором направлено в суд исковое заявление об обязании администрации Вязниковского района и ресурсоснабжающей организации обеспечить надлежащую очистку.Требования прокурора судом удовлетворены, решение суда не вступило в законную силу.Устранение выявленных нарушений - на контроле прокуратуры.Фото: https://www.pxfuel.com