Во Владимирской области в результате ДТП погибли два человека, еще двое...

Во Владимирской области в результате ДТП погибли два человека, еще двое госпитализированыСотрудники ГИБДД продолжают выяснять обстоятельства смертельного ДТП в Вязниковском районе.В понедельник, в пять утра у деревни Воронино водитель автомобиля Лада выехал на встречную полосу и столкнулся лоб в лоб с легковым Хёндаем. Оба водителя - 57-го и 79-го года рождения погибли на месте.Две женщины, в каждой из машин было по пассажирке, с тяжелыми травмами доставлены в больницу.