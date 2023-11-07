Во Владимирской области выросло количество заболевших коронавирусной инфекцией.
За прошедшую 44...
Во Владимирской области выросло количество заболевших коронавирусной инфекцией.
За прошедшую 44 неделю 2023 года (29.10.-04.11.2023) лабораторно подтверждено 279 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией (неделю назад этот показатель составил только 230), сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Владимирской области.
- 96 случаев в Гусь-Хрустальном районе,
43 - во Владимире,
32 - в Ковровском районе,
24 - в Муромском районе,
22 - в Юрьев-Польском районе,
по 12 - в Александровском и Киржачском районах,
8 - в Кольчугинском районе,
по 7 - в г.Радужный и Гороховецком районе,
по 5 - в Камешковском и Вязниковском районах,
4 - в Суздальском районе,
2 - в Селивановском районе.
95% случаев протекали в форме острой респираторной инфекции; 5% случаев выявлены без наличия симптомов.
Фото: https://www.pxfuel.com/en/photos