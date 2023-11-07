Во Владимирской области выросло количество заболевших коронавирусной инфекцией. За прошедшую 44...

Во Владимирской области выросло количество заболевших коронавирусной инфекцией.За прошедшую 44 неделю 2023 года (29.10.-04.11.2023) лабораторно подтверждено 279 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией (неделю назад этот показатель составил только 230), сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Владимирской области.- 96 случаев в Гусь-Хрустальном районе,43 - во Владимире,32 - в Ковровском районе,24 - в Муромском районе,22 - в Юрьев-Польском районе,по 12 - в Александровском и Киржачском районах,8 - в Кольчугинском районе,по 7 - в г.Радужный и Гороховецком районе,по 5 - в Камешковском и Вязниковском районах,4 - в Суздальском районе,2 - в Селивановском районе.95% случаев протекали в форме острой респираторной инфекции; 5% случаев выявлены без наличия симптомов.Фото: https://www.pxfuel.com/en/photos