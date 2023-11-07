На счету юной художницы многочисленные победы в конкурсах всероссийского уровня.

На счету юной художницы многочисленные победы в конкурсах всероссийского уровня.Детская школа искусств им. Л. И. Ошанина г. Вязники – яркий пример того, как увлечённые профессионалы-наставники помогают юным дарованиям раскрывать свои таланты и способности, открывают для них эстетическое направление развития, приобщают к лучшим образцам нематериального наследия. Каждый учебный год здесь богат инновационными проектами, новыми победами и достижениями учащихся, которые чувствуют себя желанными в учебном заведении с хорошей историей и добрыми традициями.Культурная среда2021 год для ДШИ им. Л. И. Ошанина был юбилейным – исполнилось 70 лет с момента её создания. К этой дате завершили масштабный капитальный ремонт: здание обновили полностью. В школе сохранилось главное – атмосфера творческого настроя и позитивного отношения к каждому достижению воспитанников. Здесь с любовью и участием подходят к ученикам, погружая их в культурную среду, передавая им видение прекрасного, настраивая на творческий рост. Дети чувствуют, что с ними работают увлечённые, любящие свой предмет преподаватели, в полной мере раскрывают свой потенциал.Воспитанники школы искусств часто становятся победителями и лауреатами различных творческих конкурсов. Яркий пример тому – учащаяся отделения изобразительного искусства Бухаленкова Варвара, которая неоднократно входила в число победителей престижных конкурсов различных уровней. Мы попросили Варвару рассказать о том, как она получила признание профессионалов.В детскую школу искусств мама привела её в семь лет.– Тяга к творчеству появилась даже раньше, чем я была способна отдавать себе в этом отчёт. По рассказам родителей, зачастую я часами рисовала и лепила, ни на что не отвлекаясь. Трудно назвать определённый возраст, в котором появился интерес к изобразительному искусству, потому что, как мне кажется, всяческую деятельность ребёнка с самого его рождения можно соотнести с рисованием, – отмечает Варвара.Преподаватели стремление Варвары к творчеству не просто поддержали. Любовь Борисовна Алексеева рассказала, что для каждого одарённого ребёнка в их школе создают индивидуальную программу обучения, чтобы помочь определиться с направлением развития и подготовить к конкурсам.– На мой взгляд, для Варвары таким мощным стимулом стало участие в проекте международного благотворительного общественного фонда «Новые имена». Она дважды стала его стипендиатом и получала приглашение в летнюю творческую школу. Для талантливых ребят важно оказаться в среде, которая будет подпитывать и вдохновлять. Мы стремимся создавать максимально благоприятные условия для роста ребят в ДШИ, но общение с одарёнными сверстниками, возможность поучиться у маститых и состоявшихся мастеров тоже дают творческому ребёнку мощный заряд для развития. И по работам Варвары это видно. Несмотря на юный возраст, она большая труженица, очень увлечённый человек, – говорит Любовь Алексеевна.Сама Варвара уверена: две летние сессии в творческой школе «Новые имена» были исключительно плодотворными.– Пожалуй, именно итоговый просмотр работ этого года стал для меня одной из важнейших выставок за последнее время, – рассказала она. – Почему? Дело в том, что пленэр – основное направление школы – всегда давался мне тяжело. С течением времени хотелось увидеть прогресс и своеобразный личностный рост. Именно формат просмотра позволил мне оценить уровень навыков в определённый момент. Он продемонстрировал масштаб проделанной работы, причём за год, который я посвятила иному направлению рисунка, не подразумевающему пленэрную живопись. Этот опыт наглядно показал важность насмотренности и разностороннего развития.Родители поощряют моё увлечение изобразительным искусством и всячески помогают мне совершенствоваться в выбранном направлении. «Новые имена» дали мне возможность видеть себя не только в роли наблюдателя, созерцающего красоту окружающего мира, но и в роли создателя, способного эту красоту увековечить. Работа с лучшими педагогами направления, в котором я горю желанием развиваться, несомненно, мотивирует. А наличие негласного соревновательного момента даёт возможность быстро расти творчески. Те навыки, что мне удалось приобрести в ходе рабочего процесса, не сравнятся ни с чем. Думаю, что совершенствоваться можно постоянно, вне зависимости от времени, которое ты уже отдал тому или иному делу, – отмечает начинающий художник.Время победНесмотря на то что Варваре только исполнилось 16 лет, у девушки уже была и персональная выставка в ДШИ, и многочисленные победы всероссийского уровня. Так, в 2021–2022 годах она вошла в число победителей всероссийских и региональных конкурсов: «Я художник», «Большая перемена» (подведение итогов прошло в МДЦ «Артек»), «Натура и творчество», «Мы видим музыку», «Мир предметов глазами художника» и других. Работы Варвары неизменно вызывают положительные отклики профессионалов, она не по-детски зрело передаёт свой взгляд на окружающие вещи и действительность. Но при этом признаётся, что для неё ИЗО по-прежнему самый привлекательный мир творческих поисков.– Интересы и приоритеты любого человека со временем обновляются, но неизменно привлекательной для меня остаётся одна дисциплина – скульптура, – говорит она. – Работа с формой интересна и увлекательна по различным причинам. Во-первых, она требует внимательности и аккуратности. Занимательно подмечать мельчайшие детали объёма и досконально копировать натуру, параллельно наблюдая превращение непривлекательного сырья в привычный глазу предмет. Во-вторых, всегда существует наглядный результат труда, который можно объективно оценить. К слову, с этим аспектом и связана любопытная закономерность, порождающая интерес к предмету: тебе нравится занятие только тогда, когда ты увлечён процессом и заинтересован в качестве результата, а это возможно лишь при условии, что у тебя получается выполнять поставленные задачи. Отсюда следует простой вывод: нравится то, что получается лучше всего. Именно поэтому интересы так нестабильны – мы развиваемся неравномерно. Рисунок, как и любая деятельность человека, первоначально представляет собой цель, осуществить которую мы стремимся с помощью полученных когда-либо знаний и навыков. Ключевым этапом является генерация идей и выбор наиболее перспективной задумки. Зачастую главный барьер, определяющий дальнейшую судьбу пока не существующего рисунка, – страх ошибиться. Трудно представить, сколько работ забыли на стадии зарождения только потому, что не смогли побороть страх, что не справятся с собственной идеей или же осуществят её, изменив первоначальному образу. Следующий этап – анализ натуры, создание виртуального образа итоговой работы. Интересно, что лишь после всех вышеперечисленных ступеней речь заходит о том, как воспроизвести созданный в голове результат. Видимый процесс работы лишь малая часть всей деятельности, направленной на формирование осязаемого образа.Юная художница отмечает, что в вернисаже её работ любимой нет.– Но есть значимые или, по моему мнению, удавшиеся рисунки. Причём их количество никак не связано с жанром или материалом, в котором они были выполнены, – считает Варвара.В этом году копилка её побед в творческих конкурсах пополнилась. Девушка стала стипендиатом региональной премии «Надежда земли Владимирской», вошла в число призёров общероссийского конкурса «Молодые дарования России». Впереди участие в новых интересных проектах, к которым Варвара готовится вместе со свои­ми педагогами. Большой вклад в развитие её талантов и способностей внесли Виктория Павловна Корочкина, заведующая отделением изобразительного искусства, преподаватель композиции Алла Валентиновна Киселева.– Сейчас мне очень важно освоить достаточное количество навыков, чтобы получить высшее образование наилучшего качества, – говорит Варя. – Несмотря на то что школу искусств я уже окончила, моё свободное время также заполнено рисованием. Я понимаю, что с базой, имеющейся сейчас, поступить в вуз мечты невозможно. И поэтому пытаюсь использовать всяческие возможности для дальнейшего развития. Многие годы главным вопросом оставался выбор будущей профессии. Я очень долго решала, что мне ближе: гуманитарное или техническое направление. В итоге нашла для себя оптимальный вариант – архитектуру. Поэтому могу с уверенностью заявить, что рисование станет профессиональным занятием.Пожелаем удачи и вдохновения талантливой ученице Вязниковской детской школы искусств!