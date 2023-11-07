Медработники обратились в прокуратуру с просьбой проверить соблюдение трудового законодательства в ГБУЗ ВО «Селивановская ЦРБ». Дело в том, что врачи не получают компенсационные и

Медработники обратились в прокуратуру с просьбой проверить соблюдение трудового законодательства в ГБУЗ ВО «Селивановская ЦРБ». Дело в том, что врачи не получают компенсационные и стимулирующие выплаты. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. Выяснилось, что главврач утвердил Положение об оплате труда сотрудников больницы за работу по совместительству о неначислении дополнительных выплат. Прокурор Селивановского района на