Выставку-форум "Россия" в первые три дня посетили почти 450 тысяч человек.

Число посетителей выставки-форума "Россия" за первые три дня ее работы достигло почти 450 тысяч человек, заявили организаторы."Гостями Международной выставки-форума "Россия" в первые три дня работы стали 448 тысяч человек. Это рекорд для ВДНХ. В день открытия выставки 6 ноября ее посетили 191 тысяча человек, 5 ноября — 123 тысячи человек, 6 ноября — 134 тысячи человек", — говорится в релизе.Международная выставка-форум "Россия" открылась на ВДНХ 4 ноября и будет работать до 12 апреля 2024 года. В ней участвуют 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти (министерства и Федеральное агентство по государственным резервам), 20 компаний, корпораций и общественных организаций — всего 131 экспозиция.С 8 ноября по 14 января на выставке пройдут Дни регионов, в которые глава каждого субъекта Федерации расскажет о достижениях последних лет. С 15 января по 9 февраля запланированы Дни российской экономики, а с 12 февраля по 7 марта о достижениях в исполнении государственных задач расскажут вице-премьеры и руководители федеральных ведомств.Для проведения экскурсий по экспозициям привлекли больше двух тысяч экскурсоводов. Они смогут провести 12 миллионов гостей по 30 павильонам.По словам первого заместителя руководителя администрации президента Сергея Кириенко, чтобы осмотреть всю выставку, потребуется не менее шести дней.