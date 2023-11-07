Хор ковровских бабушек плетет маскировочные сети для бойцов Плетут и поют. Народные полки бабушек...

Хор ковровских бабушек плетет маскировочные сети для бойцовПлетут и поют. Народные полки бабушек из поселка Красный октябрь совмещают изготовление маскировочных сетей и музыкальные репетиции.- Раскудряый клён зелёный, лист резнойХор ковровских бабушек плетет сети каждый день. Материал заготавливают дома. Работают не на станках - ножницами, до мозолей на руках. А подбадривают себя песнями военных лет.