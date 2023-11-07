Алена Водонаева теперь производит другое впечатление на своих поклонников. Что же помогло ей этого добиться?

Алена Водонаева теперь производит другое впечатление на своих поклонников. Что же помогло ей этого добиться?Бывшая участница проекта "Дом-2" Алена Водонаева заметно изменилась с тех времен, когда она ежедневно жила под прицелом видеокамер. После трехлетнего пребывания в проекте Водонаева ушла в мир журналистики. На сегодняшний день у телеведущий серьезный багаж опыта на ТВ и в различных изданиях.И нельзя не заметить, как изменилась внешность звезды ТНТ. Но поклонники все не могут понять, в чем причина перемен и с чем это связано?Эксклюзивно для "Дни.ру" стоматолог Иван Муссуров объяснил: всего одна деталь изменила Алену Водонаеву. По словам эксперта дело в ее прекрасной улыбке, которой она сейчас обладает. Ранее, как заметил специалист, у Водонаевой была "патология прикуса":"Ей необходимо было радикальное ортодонтическое лечение, смешанное. Или брекеты, или элайнеры и вспомогательные ортодонтические аппараты и методики. Далее, вероятнее всего, последовало бы тотальное покрытие зубов керамическими накладками, винирами".Но вскоре все изменилось. И, по словам стоматолога, сейчас у Алены Водонаевой наблюдаются "ровные зубные ряды и светлые эстетичные виниры". Специалист отметил, что "форма зубов и цвет гармонично подобраны к ее контурам лица и делают ее улыбку яркой и обворожительной."Напомним, что звезда ТВ в мае 2023 года сменила имя официально. Была Елена Водонаева, а стала Алена Водонаева.