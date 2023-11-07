Совет народных депутатов Суздаля официально поделился именами кандидатов на должность мэра. В конкурсную комиссию поступили документы от Алисы Бирюковой и Татьяны Михайловой. На данный

Совет народных депутатов Суздаля официально поделился именами кандидатов на должность мэра. В конкурсную комиссию поступили документы от Алисы Бирюковой и Татьяны Михайловой. На данный момент Алиса Бирюкова возглавляет «Государственный исторический музей-заповедник «Горки Ленинские», ранее она занимала пост директора департамента культуры Владимирской области. Конкуренцию ей составит начальник юридического отдела суздальской администрации – Татьяна Михайлова. Эта информация