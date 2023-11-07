Популярная российская актриса Ирина Медведева, живущая в последнее время на две страны, рассказала о воспитании детей и о своем отношении к русской и французской культурам.

Популярная российская актриса Ирина Медведева, живущая в последнее время на две страны, рассказала о воспитании детей и о своем отношении к русской и французской культурам.Известная в медиапространстве личность, звезда "6 кадров" Ирина Медведева уже давно живет на две страны. В 2018 году артистка вышла замуж за французского предпринимателя Гийома Буше и перебралась в Париж. Однако, как признается сама знаменитость, европейская и, в частности французская, культура ей не близки. Она чувствует себя русским человеком и любит родной язык.Несмотря на то, что у нее есть возможность работать и во Франции, в русском культурном центе, Ирина Медведева продолжает развивать актерскую карьеру именно в России, так как здесь ее любимые друзья, коллеги, режиссеры. А осваивать какое-либо новое профессиональное направление и начинать с нуля в Париже Ирина бы не хотела.Что касается воспитания детей, то Медведева стремится к тому, чтобы они общались с ней на русском языке. Тем не менее, звезда пожаловалась, что когда уезжает на съемки в Россию и сын остается во Франции, чтобы ходить в школу, он начинает забывать некоторые русские слова и делать речевые ошибки. Поэтому Ирина старается как можно чаще разговаривать с ним по телефону.Младшую же дочь звезда "6 кадров" берет в Россию с собой. Муж Медведевой не имеет ничего против частых командировок Ирины, так как тоже считает, что дети должны знать родную для мамы культуру.Ирина Медведева призналась, что так или иначе скучает по родине, но понимает, что все же ее семья, дети, дом – в Париже. Однако, родную страну актриса из "6 кадров" всегда посещает с большой радостью.