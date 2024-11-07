Канализационный коллектор в Карабаново под контролем: результаты проверки очистных сооружений и...

Канализационный коллектор в Карабаново под контролем: результаты проверки очистных сооружений и обводной линииВ 2022 году администрация города Карабаново и ООО «Мастер» заключили муниципальный контракт на строительство канализационного коллектора по улице Чулкова. Стоимость работ составила почти 60 миллионов рублей. Работы были приняты заказчиком в декабре 2023 года, после чего коллектор ввели в эксплуатацию и подключили к системе водоотведения города.С начала года на новом коллекторе регулярно случались аварии, но местные власти не требовали от подрядчика отремонтировать объект. Претензий к ООО «Мастер» не предъявляли.Во время одной из аварий, которая произошла с 24 по 27 июня, в реку Сераю попало более 7,4 тысячи м³ неочищенных сточных вод. Это нанесло вред реке на сумму свыше 2,9 миллиона рублей."По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность), которое находится в производстве", - уточняют в пресс-службе областной прокуратуры.В августе этого года прокурор области Иван Владимирович Грибов посетил город Карабаново в рамках рабочего визита в Александровский район. Вместе с представителями местной администрации он осмотрел недавно построенный коллектор.После вмешательства прокуратуры администрация города Карабаново провела геодезические работы на коллекторе. Специалисты сообщили надзорному ведомству о нарушениях, допущенных при строительстве коллектора (перепад высот при залегании линии), из-за чего он не может функционировать самотёком.Администрация города Карабаново направила в Арбитражный суд Владимирской области иск с требованием к ООО «Мастер» устранить конструктивные недостатки коллектора в рамках гарантийных обязательств по муниципальному контракту. Местные власти решили использовать часть старого коллектора, чтобы подключить его к системе водоотведения города Карабаново. Для этого нужно было построить обводную линию.31 октября 2024 года работы по строительству обводной линии канализационного коллектора были закончены. Стоки переключили на новую линию.Сотрудники прокуратуры вместе с городским прокурором Андреем Антоновым и представителями МУП «Возрождение» (эксплуатирующей организации) осмотрели новую обводную линию канализационного коллектора и очистные сооружения в Карабаново после завершения работ. Выяснилось, что сточные воды проходят по новому участку обводной линии и поступают на очистные сооружения города без сбоев. Утечек на поверхность земли или в водоёмы не обнаружено.Фото: пресс-служба прокуратуры Владимирской области