Канализационный коллектор в Карабаново под контролем: результаты проверки очистных сооружений и...
Канализационный коллектор в Карабаново под контролем: результаты проверки очистных сооружений и обводной линии
В 2022 году администрация города Карабаново и ООО «Мастер» заключили муниципальный контракт на строительство канализационного коллектора по улице Чулкова. Стоимость работ составила почти 60 миллионов рублей. Работы были приняты заказчиком в декабре 2023 года, после чего коллектор ввели в эксплуатацию и подключили к системе водоотведения города.
С начала года на новом коллекторе регулярно случались аварии, но местные власти не требовали от подрядчика отремонтировать объект. Претензий к ООО «Мастер» не предъявляли.
Во время одной из аварий, которая произошла с 24 по 27 июня, в реку Сераю попало более 7,4 тысячи м³ неочищенных сточных вод. Это нанесло вред реке на сумму свыше 2,9 миллиона рублей.
"По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность), которое находится в производстве", - уточняют в пресс-службе областной прокуратуры.
В августе этого года прокурор области Иван Владимирович Грибов посетил город Карабаново в рамках рабочего визита в Александровский район. Вместе с представителями местной администрации он осмотрел недавно построенный коллектор.
После вмешательства прокуратуры администрация города Карабаново провела геодезические работы на коллекторе. Специалисты сообщили надзорному ведомству о нарушениях, допущенных при строительстве коллектора (перепад высот при залегании линии), из-за чего он не может функционировать самотёком.
Администрация города Карабаново направила в Арбитражный суд Владимирской области иск с требованием к ООО «Мастер» устранить конструктивные недостатки коллектора в рамках гарантийных обязательств по муниципальному контракту. Местные власти решили использовать часть старого коллектора, чтобы подключить его к системе водоотведения города Карабаново. Для этого нужно было построить обводную линию.
31 октября 2024 года работы по строительству обводной линии канализационного коллектора были закончены. Стоки переключили на новую линию.
Сотрудники прокуратуры вместе с городским прокурором Андреем Антоновым и представителями МУП «Возрождение» (эксплуатирующей организации) осмотрели новую обводную линию канализационного коллектора и очистные сооружения в Карабаново после завершения работ. Выяснилось, что сточные воды проходят по новому участку обводной линии и поступают на очистные сооружения города без сбоев. Утечек на поверхность земли или в водоёмы не обнаружено.
Фото: пресс-служба прокуратуры Владимирской области