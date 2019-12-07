51-летняя Екатерина Стриженова явно не выглядит на свой возраст. Светской львице, которая, к слову, недавно стала бабушкой, на вид не больше 45 лет.

51-летняя Екатерина Стриженова явно не выглядит на свой возраст. Светской львице, которая, к слову, недавно стала бабушкой, на вид не больше 45 лет.Недавно звезда подтвердила это мнение, явившись в экстравагантном наряде на светское мероприятие. Это была премия "Событие года", которое состоялось в кинотеатре "Иллюзион".На красной дорожке Екатерина появилась в строгой юбке черного цвета с завышенной талией и прозрачной белой блузке с объемными рукавами. Завершил образ элегантный клатч.Конечно, звезду сопровождал ее преданный супруг, актер Александр Стриженов. Как всегда, он ни на шаг не отходил от обожаемой супруги.Аутфит новоиспеченной бабушки впечатлил окружающих. Многие отметили, что это довольно смелый выбор для ее возраста, сообщает .30 Ноя 2019 в 9:12 PSTНапомним, внука Стриженовой подарила еще год назад старшая дочь Анастасия. Мальчику дали имя Петр. Екатерина души не чает в малыше, проводя с ним огромное количество времени. К слову, в семье они дали ребенку забавное прозвище – Петр Петрович.