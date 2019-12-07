Экс-президент Боливии Эво Моралес вылетел из Мексики на Кубу в пятницу, 6 декабря. Моралес отправился на Кубу для медицинской консультации.

Экс-президент Боливии Эво Моралес вылетел из Мексики на Кубу в пятницу, 6 декабря. Он уведомил о временном характере поездки, сообщил представитель МИД Мексики Роберто Веласко в Twitter.В окружении бывшего президента подтвердили, что Моралес отправился на Кубу для медицинского обследования.20 октября текущего года Эво Моралес выиграл президентские выборы, но оппозиция во главе с Карлосом Месой заявила о массовых нарушениях, напоминает РИА Новости. Сначала Моралес объявил о новых выборах, но позднее под давлением военных ушел с поста и улетел из Боливии. Вслед за ним ушло в отставку все высшее руководство Боливии, а пост главы страны заняла оппозиционный вице-спикер сената Жанин Аньес. Сторонники Моралеса, оспаривая передачу полномочий Аньес, требуют ее отставки.