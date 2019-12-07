Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик рассказал о том, что бывший президент Украины Петр Порошенко, неспособный выполнять обещания или брать на себя ответственность, проецирует свои страхи на нынешнего президента Владимира Зеленского.

Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик рассказал о том, что бывший президент Украины Петр Порошенко, неспособный выполнять обещания или брать на себя ответственность, проецирует свои страхи на нынешнего президента Владимира Зеленского.Известно, что перед саммитом "нормандской четверки" в Париже Порошенко напутствовал преемника, призывая его не доверять Владимиру Путину. Бывший украинский лидер открыто говорил о своей обеспокоенности, передает РИА Новости. Однако проецирование страхов Порошенко на Зеленского происходит потому, что он сам не в состоянии ни выполнять данные обещания, ни ответить за поставленную собственной рукой подпись", считает депутат.За пять лет, прошедших с момента подписания Минских соглашений, Порошенко не сделал ничего для выполнения хотя бы одного их пункта, напомнил Белик. А такое невыполнение ставит крест на прекращение донбасского конфликта. Таким образом, отметил депутат, Украина "попадает в разряд стран с непогашенными гражданскими конфликтами". При таком раскладе ей не попасть ни в НАТО, и в Евросоюз, считает Белик.