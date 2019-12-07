Певица Светлана Лобода выложила в своем Instagram трогательное видео со своей старшей дочерью. Восьмилетняя Евангелина проговорилась, что мечтает о братике.

Певица Светлана Лобода выложила в своем Instagram трогательное видео со своей старшей дочерью. Восьмилетняя Евангелина проговорилась, что мечтает о братике."Солнышко мое, — ласково обращается певица к дочке. – Моя любовь". "Твоя любовь уже братика ждет", — заявляет Евангелина. "Так, тихо!" – говорит Лобода и завершает съемку.Посмотреть эту публикацию в Instagram