Не столь давно российская известная модель Ирина Шейк рассталась с актером Бредли Купером. Теперь же знаменитость показала публике своего нового любовника.

Не столь давно российская известная модель Ирина Шейк рассталась с актером Бредли Купером. Теперь же знаменитость показала публике своего нового любовника.Отношения звездной парочки начали развиваться с 2015 года. Все это время Бредли и Ирина демонстрировали идиллию в своей семье, однако позже их отношения претерпели крах. От брака у них осталась маленькая дочка. К счастью, девочка не стала камнем преткновения между двумя знаменитостями – мама и папа проводят с ней равное количество времени.Любопытно, что за время после развода и Куперу, и Шейк приписывали новые романы. Так Ирину несколько раз видели на свидании с британским фотографом Рованом Папье.Они знакомы много лет, но, судя по всему, их отношения перерослииз просто дружеских в нечто большее. К примеру, одна из последних прогулок парызакончилась в гостинице.По всей видимости, модель решила более не скрывать свои новые отношения. Как сообщает издание , Ирина опубликовала любопытное изображение в своем микроблоге. На нем запечатлен разговор Папье и Шейк.Судя по всему, молодые находятся в разных городах или, по крайней мере, в разных квартирах, однако это не помешало им установить связь и поболтать о прошедшем дне. Любопытно, что во время разговора Ирина находится в постели и беседа происходит в ночное время суток. Впрочем, темнота за окном не стала поводом для того, чтобы улыбки с лиц двух знаменитостей исчезли.24 Ноя 2019 в 8:53 PST