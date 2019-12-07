Опубликован фрагмент из художественного фильма Ржев, который посвящен одному из самых кровопролитных сражений Великой Отечественной войны. Отрывок переносит зрителя в 1942 год на поле сражения.

Опубликован фрагмент из художественного фильма "Ржев", который посвящен одному из самых кровопролитных сражений Великой Отечественной войны. В четверг, 5 декабря, картина вышла в прокат.Отрывок переносит зрителя в 1942 год на поле сражения. Старший лейтенант Рыков получил ранение в ногу, которое ему пытается перевязать арестованный. В раненом военном он словно бы видит сына, которого ему так и не родила жена, а "Боженька только одних девиц давал". Арестованный спрашивает, есть ли у старшего лейтенанта семья, на что Рыков попросил не заговаривать ему зубы, достал пистолет, наставил его на мужчину и предупредил, чтобы тот не пытался сбежать.В этот момент из соседнего окопа выглянул солдат Власюк и на украинском языке спросил, ползти ли ему до "хлопцев", испуганный при этом пролетающими мимо пулями. Арестованный подыграл и сказал, что не нужно, поскольку лейтенант "стал заговариваться и скоро помрет".Арестованный, не испугавшись наставленного на него пистолета, сказал Рыкову, что тот "дурак" и жизни хорошей не видел, потому и запутался в том, что хорошо, а что плохо. В момент происходящего герои находятся на настоящем поле сражения — на кону стоят человечность, победа и жизнь.Военная драма снята по мотивам повести "Искупить кровью" Вячеслава Кондратьева. В основе сюжета — Ржевская битва. Это лишь один эпизод кровопролитной войны, позволяющий через экран словно бы окунуться в реальное сражение. В фильме нет компьютерной графики, в нем показаны очень человеческие истории, как отметил актер Иван Батарев."Ржев" захватывает с первых секунд действия. По словам режиссера фильма, данная военная драма — это концентрация большой трагедии всего в одном дне войны, где можно скрупулезно рассмотреть, что переживали находящиеся там люди.Смотрите "Ржев" в кинотеатрах России.