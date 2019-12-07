Россия ждет от нормандского саммита дополнительных договоренностей, которые позволят прекратить конфликт на востоке Украины. Об этом заявил Сергей Лавров, выступая на сессии международной конференции Средиземноморские диалоги.

Россия ждет от "нормандского" саммита дополнительных договоренностей, которые позволят прекратить конфликт на востоке Украины. Об этом заявил Сергей Лавров, выступая на сессии международной конференции "Средиземноморские диалоги".Лавров особо отметил, что отсутствие прогресса по Донбассу целиком на совести прежней администрации Украины. А вот Владимир Зеленский, по мнению российского министра, проявил волю к достижению мира в регионе, несмотря на препоны радикалов."Мы будем ожидать от "нормандского формата" дополнительных договоренностей, которые позволят этот конфликт ликвидировать, которые позволят надежно обеспечить безопасность людей на Донбассе, позволит обеспечить их права, которые закреплены в минских договоренностях – так называемом "законе об особом статусе", — приводит слова Лаврова телеканал "Россия 24". — И которые позволят этот конфликт прекратить. Наверное, это невозможно сделать за один день, но нужно терпеливо добиваться этого. И чем быстрее мы будем это делать, тем лучше для всей Украины. Ну и, конечно, мы в Париже на этом саммите очень хотим услышать от президента Зеленского, как он сам видит движение вперед".