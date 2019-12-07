Социальные сети активно обсуждают случай, который произошел в Варшаве после концерта белорусского рэпера Макса Коржа. Россиянка Юлианна Кузнецова и украинец Владислав Видавский накинули на себя флаги России и Украины, обнялись и попросили их сфотографировать. Этот снимок быстро разлетелся по всему Интернету, собрав огромное количество комментариев, как положительных, так и отрицательных.

Социальные сети активно обсуждают случай, который произошел в Варшаве после концерта белорусского рэпера Макса Коржа. Россиянка Юлианна Кузнецова и украинец Владислав Видавский накинули на себя флаги России и Украины, обнялись и попросили их сфотографировать. Этот снимок быстро разлетелся по всему Интернету, собрав огромное количество комментариев, как положительных, так и отрицательных.По словам Юлианны Кузнецовой, это произошло совершенно спонтанно. "Мы просто были на концерте Макса Коржа и увидели много различных флагов. Мне в голову пришла идея попросить российский и украинский флаги, сделать фотку и выложить в Сеть. Мы не ожидали такой реакции. Основной посыл, который я несла этой фоткой, это приглашение Макса Коржа на нашу свадьбу. Думала, какая прикольная фотка, она разлетится и Макс приедет. А потом, когда начали постить разные паблики, и пошла большая волна комментариев, мы, конечно, были в шоке", — рассказала в прямом эфире программы "60 минут" из Варшавы Юлианна Кузнецова."Негативной реакции мы вообще не ожидали. Этот концерт соединял людей из разных стран, все были вместе и хорошо проводили время. Мы хотели сказать этой публикацией, что любовь выше политики", — отметил в свою очередь Владислав Видавский."Макс Корж теперь обязательно приедет к вам на свадьбу и споет. Огромное спасибо за эту фотографию, потому что она много значит, особенно накануне переговоров 9 декабря. Я думаю, участники нормандской четверки ее тоже увидят", — заключил ведущий Евгений Попов.