Анастасия Решетова поделилась с поклонниками страшной новостью. Из-за того, что девушка раньше срока вернулась к тренировкам, у нее стало пропадать грудное молоко.

Анастасия Решетова поделилась с поклонниками страшной новостью. Из-за того, что девушка раньше срока вернулась к тренировкам, у нее стало пропадать грудное молоко.В середине октября у модели и ее супруга рэпера Тимати родился долгожданный сын. Мальчика нарекли Ратмиром и окружили максимальными любовью и заботой. Анастасия же старалась вообще не оставлять малыша надолго одного.Ранее девушка высказывалась, что грудное вскармливание – самое полезное для малютки, однако теперь стало известно, что модель пренебрегла своим здоровьем ради красоты. Обычно молодым мамам надолго запрещают заниматься спортом, однако Решетова вернулась в тренажерный зал всего спустя 40 дней после рождения ребенка.К сожалению, любовь к физическим нагрузкам не пошла Анастасии на пользу. Так девушка рассказала, что из-за кардио-тренировок у нее стало пропадать грудное молоко. Стоит заметить, что для тех, кто сидит сугубо на натуральном вскармливании, подобное может обернуться настоящим кошмаром. Кроме того, грудное молоко содержит все необходимые элементы для здоровья малыша.5 Дек 2019 в 8:22 PST"Придется оставитьтолько легкие силовые тренировки. Представляете, из-за кардио у меня неприходит молоко в достаточном количестве теперь", – сообщила Решетова на своей странице в социальной сети "Инстаграм". Модель посетовала на свою проблему в разделе сториз.