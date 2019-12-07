Уже несколько недель в Сети муссируются слухи о разладе в отношениях Прохора Шаляпина и Виталины Цымбалюк-Романовской. Накануне дня рождения украинской пианистки появились сенсационные данные о ее новом возлюбленном.

Уже несколько недель в Сети муссируются слухи о разладе в отношениях Прохора Шаляпина и Виталины Цымбалюк-Романовской. Накануне дня рождения украинской пианистки появились сенсационные данные о ее новом возлюбленном."Следующий год не принесет Виталиненичего нового. Она начинает гулять по кругу. Ей так понравилась тема сШаляпиным, что пианистка переключится на нового героя, тем самым продолжит своипоявления на публике. Сейчас интерес к ее персоне заметно упал, и Цымбалюк-Романовскойвсе это не нравится. Так что следующий год она проживет по старому сценарию, только мужская роль достанется другому. К настоящей жизни и кнастоящим чувствам это не будет иметь никакого отношения", – сделала раскладТароВ душе Цымбалюк хочется стабильности.Светская львица понимает, что ей необходимо выйти замуж, и для этого "проекта"она вновь ищет мужчину возраста Джигарханяна. Все шансы, что в результате Виталинадобьется своего.В браке с Джигарханяном онакаталась как сыр в масле. Сейчас же ей приходится непросто. Больших денег у неенет, поэтому она просто пытается хоть как-то выжить. "Могу сказать, что у нееесть мужчины для интима, но ее как звезду они не рассматривают. Более того,какой-то финансовой поддержки с их стороны она не имеет. У нее очень сильнаяхватка, но немного не хватает внешних данных. Но Цымбалюк-Романовская четкопонимает, что над "тюнингом" надо поработать. Следующий год для нее – времяизменений", – сказала гадалка.27 Ноя 2019 в 10:33 PSTЗамуж она выйдет, но не вближайшее время. "По картам видно, что успокоится она и уйдет со сцены действийтолько после того, как встретит своего будущего мужа. Сценарий брака сДжигарханяном здесь не пройдет. Новый избранник будет хоть и в возрасте, новесьма властный, поэтому все действия будут под контролем", – добавилаона.