Уже несколько недель в Сети муссируются слухи о разладе в отношениях Прохора Шаляпина и Виталины Цымбалюк-Романовской. Накануне дня рождения украинской пианистки появились сенсационные данные о ее новом возлюбленном.
Уже несколько недель в Сети муссируются слухи о разладе в отношениях Прохора Шаляпина и Виталины Цымбалюк-Романовской. Накануне дня рождения украинской пианистки появились сенсационные данные о ее новом возлюбленном.
"Следующий год не принесет Виталине
ничего нового. Она начинает гулять по кругу. Ей так понравилась тема с
Шаляпиным, что пианистка переключится на нового героя, тем самым продолжит свои
появления на публике. Сейчас интерес к ее персоне заметно упал, и Цымбалюк-Романовской
все это не нравится. Так что следующий год она проживет по старому сценарию, только мужская роль достанется другому. К настоящей жизни и к
настоящим чувствам это не будет иметь никакого отношения", – сделала расклад
Таро
В душе Цымбалюк хочется стабильности.
Светская львица понимает, что ей необходимо выйти замуж, и для этого "проекта"
она вновь ищет мужчину возраста Джигарханяна. Все шансы, что в результате Виталина
добьется своего.
В браке с Джигарханяном она
каталась как сыр в масле. Сейчас же ей приходится непросто. Больших денег у нее
нет, поэтому она просто пытается хоть как-то выжить. "Могу сказать, что у нее
есть мужчины для интима, но ее как звезду они не рассматривают. Более того,
какой-то финансовой поддержки с их стороны она не имеет. У нее очень сильная
хватка, но немного не хватает внешних данных. Но Цымбалюк-Романовская четко
понимает, что над "тюнингом" надо поработать. Следующий год для нее – время
изменений", – сказала гадалка.
27 Ноя 2019 в 10:33 PST
Замуж она выйдет, но не в
ближайшее время. "По картам видно, что успокоится она и уйдет со сцены действий
только после того, как встретит своего будущего мужа. Сценарий брака с
Джигарханяном здесь не пройдет. Новый избранник будет хоть и в возрасте, но
весьма властный, поэтому все действия будут под контролем", – добавила
она.