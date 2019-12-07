Телеведущая Лера Кудрявцева не скрывает от поклонников, что сильно устает от командировок из-за отсутствия полноценного сна. Недостаток сил чуть не обернулся для звезды происшествием.

Телеведущая Лера Кудрявцева не скрывает от поклонников, что сильно устает от командировок из-за отсутствия полноценного сна. Недостаток сил чуть не обернулся для звезды происшествием.Недавно Кудрявцевой пришлось отказать себе в отдыхе ради появления на одном из светских мероприятий. Из-за этого со знаменитостью произошел конфуз.Облаченная в длинное серебристое платье стала позировать перед камерой. Однако стоило знаменитости выйти в коридор, она едва не упала, наступив на подол собственного вечернего наряда. Видео с инцидентом появилось в "Сторис" личного аккаунта звезды в "Инстаграм". К счастью, Кудрявцевой все-таки удалось удержать равновесие.Ранее опубликовала видео о том, как она проводила время с певцом Сергеем Лазаревым в доме у режиссера Александра Ревзина". Знаменитость рассказала, что читка сценария продолжалась до поздней ночи. Она и Сергей Лазарев, судя по всему, очень вымотались.Стоит отметить, что и Лазарев были вместе около пяти лет – по меркам шоу-бизнеса срок довольно приличный. После расставания с певцом теледива призналась, что этим отношениям не суждено было развиться во что-то большее.22 Ноя 2018 в 6:13 PST