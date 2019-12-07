Не так давно лидер группы Ногу свело! Максим Покровский высказался о том, что россияне деградируют. Впрочем, эксперт резко поставил его на место, влепив знаменитости звонкую пощечину.

Не так давно лидер группы "Ногу свело!" Максим Покровский высказался о том, что россияне деградируют. Впрочем, эксперт резко поставил его на место, влепив знаменитости звонкую пощечину.Член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Государственной Думе Вадим Манукян уверен, что на самом деле мужчина подошел к вопросу с гипертрофированной антироссийскими настроения позиции. Эксперт подчеркнул, что легко нелестно высказываться о родине, когда большую часть времени проживаешь за рубежом."Опять эти обобщения. И по закону жанра, уехал человек в США и почему-то сразу отзывается о своих согражданах в негативном ключе. Может у Покровского окружение деградировало и он так об этом переживает? Но если это так, то не нужно про целый народ делать обобщений", – высказался Манукян. Он подчеркнул, что в первую очередь молодому человеку стоит обратить внимание на себя, прежде чем делать громкие заявления.Эксперт также заметил, что все зависит от друзей человека. Ведь не даром в народе ходит поговорка: "Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты". Впрочем, Вадим надеется, что Максим Покровский скоро одумается и изменит свое мнение."Среди моих знакомых все люди развитые и интеллектуальные. Так что наверное Максу лучше сменить круг общения и не общаться с теми, кто деградировал. Надеюсь, что у него все получится", – дополнил Манукян.1 Дек 2019 в 11:07 PSTРанее стало известно, что Покровский россиян деградирующей нацией. Артист отметил, что наш народ многое пережил за последние сто лет. Со времен Октябрьской революции 1917 года над жителями России "совершалось много опытов, поэтому он сильно подубит, в том числе генетически".