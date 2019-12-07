Действие происходит в Америке... Едет себе водила-дальнобойщик. В кузове фуры груз черных шаров для боулинга. Думает водила, в лом мне самому будет эту фуру разгружать, заеду-ка я в негритянский квартал, найму себе пару оболтусов за 5 баксов, они мне всё и разгрузят. Сказано-сделано, заехал в Гарлем, захватил пару 8-летних негритят, те свои велосипеды в кузов покидали и сами туда залезли. Едут, все довольны. Тут останавливает водилу полиция. Один коп грузовик осматривает, а другой в кузов полез.
1-ый коп (выписывая штраф):
- Мистер Джонс, вы нарушили правила дорожного движения, у вас не горят фары, просрочены номера и куча других мелких нарушений.
2-ой коп спрыгивает на землю, подбегает к водиле и кричит:
- Немедленно по газам и не останавливаться, пока
еще анекдот!