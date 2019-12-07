Международная группа ученых выявила новую, ранее неизвестную причину рака. Это мусорная ДНК – часть геномной ДНК, не участвующая в кодировании последовательности белков.

Международная группа ученых выявила новую, ранее неизвестную причину рака. Это "мусорная ДНК" – часть геномной ДНК, не участвующая в кодировании последовательности белков. В геноме человека содержится, по разным оценкам, от 75 до 95 процентов "мусора".Согласно исследованию, опубликованному в British Journal of Cancer, подобные "мусорные" ДНК влияют на экспрессии онкогенов и генов-супрессоров (генов, подавляющих развитие опухолей). Для исследования было проанализировано более 6 миллионов вариаций генов в 13 видах тканей, передает РИА Новости.Ученые заявили, что их исследование поможет усовершенствовать диагностику онкологических заболеваний: при генетическом сканировании медикам следует обращать внимание в том числе и на "мусорные ДНК".