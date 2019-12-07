На Северо-Востоке Москвы поезд сбил 66-летнюю женщину. Отмечается, что ей отрезало ногу колесами. Пострадавшую срочно доставили в реанимацию. По данным телеграм-канала Hue, ЧП произошло ..

На Северо-Востоке Москвы поезд сбил 66-летнюю женщину. Отмечается, что ей отрезало ногу колесами.Пострадавшую срочно доставили в реанимацию. По данным телеграм-канала "Hue", ЧП произошло около здания резерва проводников, то есть на путях, которые предназначены для технических сообщений, а не пассажирских или иных.