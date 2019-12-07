В Минсельхозе пояснили, почему в России подорожала гречка.

В Минсельхозе пояснили, почему в России подорожала гречка. Некоторые сельхозпроизводители оказались не готовы и не смогли увеличить количество посевов в 2019 году. В итоге поднялись цены производителей, а следом – и потребительские цены, передает РИА Новости.В 2018 году цены на гречку, наоборот, были снижены. Это стало возможным благодаря рекордному урожаю в 2017 году: тогда было собрано более полутора миллиона тонн гречки.Также подорожание популярной крупы объясняется увеличением разницы между ценой и себестоимостью продукта. По состоянию на 6 декабря закупочные цены составляли 35,7 рубля за килограмм гречки, а потребительские – 61,73 рубля.