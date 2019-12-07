По словам заявителей, неизвестный в ночное время умышлено повредил принадлежащие им автомобили...

Участковый уполномоченный полиции ОМВД России по району Ховрино УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве задержал подозреваемого в умышленном повреждении имущества.В территориальный отдел полиции поступило два обращения от жителей дома на Флотской улице. По словам заявителей, неизвестный в ночное время умышлено повредил принадлежащие им автомобили «Мерседес», припаркованные около дома. Общий материальный ущерб составил более 800 тысяч рублей.В результате проверочных мероприятий участковый уполномоченный полиции на Беломорской улице задержал подозреваемого. Им оказался 28-летний житель столицы, который из хулиганских побуждений повредил транспортные средства.Дознанием ОМВД России по району Ховрино УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по САО(495) 601-03-29