Кто бы мог подумать, что некто рискнет оскорбить певицу Полину Гагарину во время прямого эфира? Так один из участников шоу Голос прилюдно унизил знаменитость.

Кто бы мог подумать, что некто рискнет оскорбить певицу Полину Гагарину во время прямого эфира? Так один из участников шоу "Голос" прилюдно унизил знаменитость.Во время своего выступления Арсений Курчанин из команды Сергея Шнурова явно позволил себе лишнего. Он исполнял композицию знаменитой группы "Руки вверх" – "Лишь о тебе мечтая", выбрав при этом для себя образ гопника с района. Для номера молодой человек облачился в зеленый спортивный костюм, надел модную в 90-х годах кепку, а дополнили образ массивные золотые часы.Впрочем, и хороший вокал, и уверенное поведение на сцене были перечеркнуты одной дерзкой выходкой. Во время выступления юноша подошел к наставнице Полине Гагариной и прямо перед нес бросил горсть семечек, по всей видимости, решив угостить певицу лакомством, но сделав это совершенно развязано."Держи, малая, от души!", – выдал Арсений, опустив ладонь с семечками возле кнопки. Стоит заметить, что Полина является одной из наставниц шоу "Голос" и также решает судьбу участников.Подобного отношения к себе Гагарина не поняла, равно как и зрители программы. Она заметила, что на прослушиваниях Курчанин вел себя как достойный интеллигентный молодой человек. Тем не менее, звезда отечественного шоу-бизнеса подчеркнула, что скорее всего такое влияние на юношу оказал его наставник – знаменитый хулиган Сергей Шнуров.Разумеется, что оставить без внимания постановку номера с оскорблением одного из наставников шоу "Голос" Полина просто не смогла. Певица высказала свои претензии коллеге, после чего тот убрал семечки с ее стола и отдал лакомство одной из зрительниц проекта.